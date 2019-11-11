"Должны укрепить диалог с клубами": УПЛ опубликовала заявление по скандалу в матче Шахтер - Динамо

Премьер-лига осудила поведение болельщиков.

Украинская Премьер-лига выступила с официальной позицией по инциденту с проявлением расизма в матче донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" (1:0).

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Заявление опубликовано пресс-службой организации.

"Украинская Премьер-лига строго осуждает любые проявления расизма на стадионах и вне их и призывает к толерантности. В последние годы искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе стало приоритетным направлением работы УЕФА. Европейский футбольный союз максимально использует широкие платформы, чтобы твердо заявить: "Нет расизму".

УПЛ вполне солидарна с Европейским футбольным союзом и категорически осуждает любые проявления расизма на стадионах Украины и вне их.

УПЛ глубоко сожалеет об инциденте, который произошел во время матча между "Шахтером" и "Динамо" 10 ноября в Харькове. Этот случай показывает, что мы должны укрепить диалог с клубами, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

УПЛ верит, что компетентный дисциплинарный орган будет расследовать это дело как приоритетное и привлечет к ответственности всех привлеченных лиц в соответствии с действующим законодательством и правилами", - говорится в заявлении.

УНИАН ранее сообщал о том, что Неймар поддержал легионеров "Шахтера" после матча с "Динамо".