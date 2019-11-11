Неймар поддержал легионеров Шахтера после матча с Динамо (фото)

Нападающий ПСЖ призвал бороться с расизмом.

Форвард сборной Бразилии и "Пари Сен-Жермен" Неймар отреагировал на эпизод, который произошел в матче украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

Футболист поддержал легионеров "Шахтера" Тайсона и Дентиньо, которые пострадали от проявления расизма.

"Нет расизму", - написал Неймар и сделал репост поста хавбека "горняков" Алана Патрика в сторис.

Впервые в истории украинского футбола матч был остановлен из-за расизма. Болельщики оскорбляли бразильцев "Шахтера", в результате чего арбитр Балакин был вынужден во втором тайме на несколько минут увести команды с поля. После возобновления поединка Тайсон был удален за грубый жест в адрес фан-сектора "Динамо".

УНИАН ранее сообщал о том, что тренер "Шахтера" Каштру отказался комментировать игру против "Динамо" из-за расизма.