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Жертвы иллюзии: команда отпраздновала несуществующий гол и пропустила (видео)

10:23, 27 октября 2019
Футбол
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Хайдук победил со счетом 2:0 / фото: hajduk.hr

Уступая в счете 0:1, "Славен" атаковал, а один из футболистов команды нанес дальний удар, пытаясь перекинуть голкипера, который далеко вышел из ворот.

Мяч опустился за спиной вратаря и попал в штангу, но игрокам "Славена" показалось, что счет сравнять удалось. Начались празднования, а "Хайдук" мгновенно организовал контратаку, которая завершилась ударом в пустые ворота, так как вратарь "Славена" убежал за пределы поля.

Таким образом "Хайдук" установил окончательный счет матча - 2:0.

УНИАН ранее сообщал, что форвард "Баварии" установил невероятный голевой рекорд в чемпионате Германии

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Теги: #футбол