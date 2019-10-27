Жертвы иллюзии: команда отпраздновала несуществующий гол и пропустила (видео)
10:23, 27 октября 2019Футбол
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Курьезный эпизод случился в матче чемпионата Хорватии.
Хайдук победил со счетом 2:0 / фото: hajduk.hr
В 13-м туре хорватского чемпионата "Хайдук" встречался со "Славеном", а в поединке произошел скандальный эпизод.
Уступая в счете 0:1, "Славен" атаковал, а один из футболистов команды нанес дальний удар, пытаясь перекинуть голкипера, который далеко вышел из ворот.
Мяч опустился за спиной вратаря и попал в штангу, но игрокам "Славена" показалось, что счет сравнять удалось. Начались празднования, а "Хайдук" мгновенно организовал контратаку, которая завершилась ударом в пустые ворота, так как вратарь "Славена" убежал за пределы поля.
Таким образом "Хайдук" установил окончательный счет матча - 2:0.
УНИАН ранее сообщал, что форвард "Баварии" установил невероятный голевой рекорд в чемпионате Германии.
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