Названо имя лучшего игрока 12-го тура украинской Премьер-лиги (фото)

Экспертный совет УПЛ признал лучшим футболиста "Зари".

Полузащитник "Зари" Богдан Леднев признан лучшим игроком по итогам 12-го тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ. Читайте такжеЗаря - Ворскла: видеообзор матча УПЛ В матче против "Ворсклы" Леднев помог "Заре" одержать разгромную победу со счетом 4:0. Хавбек отметился голом и результативной передачей. В голосовании экспертов УПЛ Леднев опередил голкипера "Александрии" Юрия Панькива и нападающего "Десны" Дмитрия Хлебаса. В состав экспертного совета Премьер-лиги входят Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Йожеф Сабо и Виктор Грачев. УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей 12-го тура УПЛ.

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