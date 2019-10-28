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Названо имя лучшего игрока 12-го тура украинской Премьер-лиги (фото)

12:50, 28 октября 2019
Футбол
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На счету Леднева 7 голов и 2 ассиста в текущем чемпионате / фото: ФК Заря

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

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В матче против "Ворсклы" Леднев помог "Заре" одержать разгромную победу со счетом 4:0. Хавбек отметился голом и результативной передачей.

В голосовании экспертов УПЛ Леднев опередил голкипера "Александрии" Юрия Панькива и нападающего "Десны" Дмитрия Хлебаса.

В состав экспертного совета Премьер-лиги входят Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Йожеф Сабо и Виктор Грачев.

upl.ua

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей 12-го тура УПЛ.

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Теги: #Заря#УПЛ#Богдан Леднев