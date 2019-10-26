Форвард Баварии установил невероятный голевой рекорд в чемпионате Германии

Роберт Левандовски забивает в каждом туре Бундеслиги.

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски стал рекордсменом чемпионата Германии после того, как отличился голом в матче девятого тура против "Униона" (2:1).

Польский нападающий стал первым футболистом в истории Бундеслиги, который забил в девяти стартовых турах подряд. В текущем чемпионате на счету Левандовски уже 13 забитых мячей.

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Предыдущий рекорд принадлежал Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который в сезоне 2015-2016 в составе дортмундской "Боруссии" забивал в восьми турах подряд.

Отметим, что в текущем сезоне Левандовски забивает уже в тринадцати подряд матчах "Баварии" во всех турнирах (Бундеслига, Кубок Германии и Лига чемпионов). На счету поляка 19 забитых мячей.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Лионель Месси установил уникальный рекорд в Лиге чемпионов.