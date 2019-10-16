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Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 15 октября

00:34, 16 октября 2019
Футбол
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Испания вышла на Евро-2020 / REUTERS

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Группа D

Швейцария - Ирландия - 2:0

Гибралтар - Грузия - 2:3

Положение команд: Ирландия - 12 очков (7 матчей), Дания - 12 (6), Швейцария - 11 (6), Грузия - 8 (7), Гибралтар - 0 (6).

Группа F

Швеция - Испания - 1:1

Румыния - Норвегия - 1:1

Фарерские острова - Мальта - 1:0

Положение команд: Испания - 20 очков (8 матчей), Швеция - 15 (8), Румыния - 14 (8), Норвегия - 11 (8), Фарерские острова - 3 (8), Мальта - 3 (8).

Группа G

Израиль - Латвия - 3:1

Положение команд: Польша - 19 очков (8 матчей), Австрия - 16 (8), Македония - 11 (8), Словения - 11 (8), Израиль - 11 (8), Латвия - 0 (8).

Группа J

Финляндия - Армения - 3:0

Лихтенштейн - Италия - 0:5

Греция - Босния и Герцеговина - 2:1

Положение команд: Италия - 24 очка (8 матчей), Финляндия - 15 (8), Армения - 10 (8), Босния и Герцеговина - 10 (8), Греция  8 (8), Лихтенштейн - 2 (8).

УНИАН ранее сообщал, что сборная Украины обыграла Португалию и досрочно вышла на Евро-2020.

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Теги: #футбол#Евро-2020