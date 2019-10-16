Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 15 октября
15 октября состоялось девять матчей квалификации Евро-2020 в группах D, F, G и J.
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Группа D
Швейцария - Ирландия - 2:0
Гибралтар - Грузия - 2:3
Положение команд: Ирландия - 12 очков (7 матчей), Дания - 12 (6), Швейцария - 11 (6), Грузия - 8 (7), Гибралтар - 0 (6).
Группа F
Швеция - Испания - 1:1
Румыния - Норвегия - 1:1
Фарерские острова - Мальта - 1:0
Положение команд: Испания - 20 очков (8 матчей), Швеция - 15 (8), Румыния - 14 (8), Норвегия - 11 (8), Фарерские острова - 3 (8), Мальта - 3 (8).
Группа G
Израиль - Латвия - 3:1
Положение команд: Польша - 19 очков (8 матчей), Австрия - 16 (8), Македония - 11 (8), Словения - 11 (8), Израиль - 11 (8), Латвия - 0 (8).
Группа J
Финляндия - Армения - 3:0
Лихтенштейн - Италия - 0:5
Греция - Босния и Герцеговина - 2:1
Положение команд: Италия - 24 очка (8 матчей), Финляндия - 15 (8), Армения - 10 (8), Босния и Герцеговина - 10 (8), Греция 8 (8), Лихтенштейн - 2 (8).
УНИАН ранее сообщал, что сборная Украины обыграла Португалию и досрочно вышла на Евро-2020.