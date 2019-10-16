Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 15 октября

Испания избежала поражения и вышла на Евро-2020, Гибралтар забил первый гол в квалификации, а Швейцария огорчила ирландцев.

15 октября состоялось девять матчей квалификации Евро-2020 в группах D, F, G и J. Читайте такжеОтбор на Евро-2020: результаты всех матчей 14 октября Группа D Швейцария - Ирландия - 2:0 Гибралтар - Грузия - 2:3 Положение команд: Ирландия - 12 очков (7 матчей), Дания - 12 (6), Швейцария - 11 (6), Грузия - 8 (7), Гибралтар - 0 (6). Группа F Швеция - Испания - 1:1 Румыния - Норвегия - 1:1 Фарерские острова - Мальта - 1:0 Положение команд: Испания - 20 очков (8 матчей), Швеция - 15 (8), Румыния - 14 (8), Норвегия - 11 (8), Фарерские острова - 3 (8), Мальта - 3 (8). Группа G Израиль - Латвия - 3:1 Положение команд: Польша - 19 очков (8 матчей), Австрия - 16 (8), Македония - 11 (8), Словения - 11 (8), Израиль - 11 (8), Латвия - 0 (8). Группа J Финляндия - Армения - 3:0 Лихтенштейн - Италия - 0:5 Греция - Босния и Герцеговина - 2:1 Положение команд: Италия - 24 очка (8 матчей), Финляндия - 15 (8), Армения - 10 (8), Босния и Герцеговина - 10 (8), Греция 8 (8), Лихтенштейн - 2 (8). УНИАН ранее сообщал, что сборная Украины обыграла Португалию и досрочно вышла на Евро-2020.

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