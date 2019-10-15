"Самый перепуганный судья": Степаненко отметил влияние Роналду на арбитра матча Украина - Португалия

Полузащитник отметил, что уже встречался на поле с Энтони Тейлором.

Футболист сборной Украины Тарас Степаненко поделился эмоциями после победы над Португалией (2:1), которая вывела команду Андрея Шевченко в финальную часть Евро-2020.

Полузащитник дал комментарий в эфире телеканала "Футбол 1".

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"Большая благодарность болельщикам и ребятам, особенно за последние 20 минут. Я извинился перед ними потом. Я за эти 20 минут больше потратил нервов, чем за всю игру. Я счастлив, но к сожалению судья не дал мне до конца сыграть в матче.

Этот судья удалил меня на 10 минуте в матче с "Айнтрахтом". Это самый перепуганный арбитр, которого я встречал. В моменте с первой карточкой я даже не трогал игрока, там Яремчук сфолил. Мы оба ему об этом говорили. Первую желтую он мне вообще дал с перепугу. Потом я уже никого не трогал", - заявил Степаненко.

Также хавбек отметил, что рефери находился под влиянием капитана сборной Португалии Криштиану Роналду:

"В эпизоде с пенальти я прыгал в подкат, мяч попадает мне в бедро, потом в руку и продолжается игра. Тут Криштиану подбегает к судье и говорит "пенальти", а тот через несколько секунд ставит 11-метровый. Все, что Криштиану говорил, он все делал. Так перегибать нельзя".

Украинцы заключительный матч квалификации проведут 17 ноября против Сербии на выезде, но эта игра уже не будет иметь турнирного значения для подопечных Шевченко. Сборная Украины впервые в истории напрямую вышла на чемпионат Европы.

УНИАН ранее сообщал о том, что Шевченко сравнил футболистов сборной Украины со львами.