Шахтер одержал десятую подряд победу в текущем сезоне УПЛ (видео)

"Горняки" сумели победить в Днепре.

В рамках десятого тура украинской Премьер-лиги в Днепре проходил матч между "Днепром-1" и "Шахтером".

Матч завершился победой дончан со счетом 2:0.

Первый гол гости забили уже на четвертой минуте, когда Жуниор Мораес завершил навес с правого фланга точнім ударом головой - мяч от штанги отскочил в сетку ворот. Этот мяч стал 85-м для бразильца с украинским паспортом, благодаря чему он стал девятым в рейтинге голеадоров УПЛ.

В дальнейшем "Шахтер" продолжил доминировать и создавал моменты, но подводила реализация. Только на 83-й минуте "Шахтер" удвоил преимущество: мяч дошел до Тайсона после передачи Коваленко, после чего капитан переиграл голкипера.

"Днепр-1" - "Шахтер" - 0:2

Голы: Мораес, 4, Тайсон, 83

"Днепр-1": Юрчук, Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой, Кравченко, Когут, Чичиков (Коркишко, 72), Вакулко (Булеца, 69), Назаренко, Супряга

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик (Тете, 86), Марлос (Соломон, 68), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 68), Мораес

Предупреждения: Вакулко, Когут, Полевой - Степаненко, Тайсон, Мораес

Гол Мораеса

Гол Тайсона

Таким образом, "Шахтер" одержал десятую подряд победу, набрал 30 очков и возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая "Десну" на 10 пунктов. У "Днепра-1" в активе 11 очков и седьмое место.

УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" обыграл "Аталанту" в Лиге чемпионов.