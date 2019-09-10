Сборная Украины провела открытую тренировку перед матчем против Нигерии (фото, видео)
09:41, 10 сентября 2019Футбол
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Украинская сборная впервые за десять лет сыграет на "Днепр-Арене".
фото: УАФ
Сборная Украины перед товарищеским матчем против Нигерии провела открытую тренировку на "Днепр-Арене" в Днепре.
Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, открытую тренировку сборной посетило семь тысяч двести болельщиков.
После тренировки футболисты подарили болельщикам около пятидесяти мячей, выбив их на трибуны, а также раздали автографы и сфотографировались с желающими.
Отметим, что сборная Украины не играла на "Днепр-Арене" уже десять лет.
фото: УАФ
фото: УАФ
фото: УАФ
фото: УАФ
Видео опубликовал канал FOOTBOOM на YouTube.
Матч Украина - Нигерия пройдет сегодня, 10 сентября. Транслировать игру будет ТРК "Украина".
УНИАН ранее также сообщал о том, Андрей Шевченко пообещал провести ротацию в матче с Нигерией.
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