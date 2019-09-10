Сборная Украины провела открытую тренировку перед матчем против Нигерии (фото, видео)

Украинская сборная впервые за десять лет сыграет на "Днепр-Арене".

Сборная Украины перед товарищеским матчем против Нигерии провела открытую тренировку на "Днепр-Арене" в Днепре.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, открытую тренировку сборной посетило семь тысяч двести болельщиков.

После тренировки футболисты подарили болельщикам около пятидесяти мячей, выбив их на трибуны, а также раздали автографы и сфотографировались с желающими.

Отметим, что сборная Украины не играла на "Днепр-Арене" уже десять лет.

Видео опубликовал канал FOOTBOOM на YouTube.

Матч Украина - Нигерия пройдет сегодня, 10 сентября. Транслировать игру будет ТРК "Украина".

УНИАН ранее также сообщал о том, Андрей Шевченко пообещал провести ротацию в матче с Нигерией.