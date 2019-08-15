За путевкой в следующий этап: анонс матча Заря - ЦСКА

Луганская "Заря" примет софийский ЦСКА в матче третьего раунда квалификации Лиги Европы.

15 августа на стадионе "Славутич Арена" в Запорожье пройдет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между "Зарей" и болгарским ЦСКА.

Начало встречи - в 20.00.

Первая встреча команд, которая прошла в Болгарии, завершилась вничью со счетом 1:1.

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"Заря"

Луганская "Заря" в квалификации Лиги Европы стартовала со второго раунда. Подопечные Виктора Скрипника, который возглавил команду этим летом, прошли черногорскую "Будучность", одержав две победы - 3:1 и 1:0.

В украинской Премьер-лиге "Заря" также стартовала довольно уверенно. После трех туров команда набрала 7 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице. Луганчанам удалось обыграть "Ворсклу" (1:0) и "Колос" (3:1), а вничью завершился матч против "Днепра-1" (1:1).

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ЦСКА

ЦСКА преодолел уже два этапа отбора в Лиге Европы. Болгарские "армейцы" сперва прошли черногорский "Титоград" (4:0, 0:0), а затем по пенальти одолели хорватский "Осиек" (1:0, 0:1 и 4:3 по пенальти).

Что касается чемпионата Болгарии, то подопечные Любко Петровича провели пять матчей, в которых одержали две победы при двух ничьих и одном поражений. Между матчами против "Зари" команда в гостях сыграла вничью с "Лудогорцем".

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Слова перед матчем

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник:

"У обеих команд хорошие шансы пройти дальше. Настраиваемся серьезно. ЦСКА - клуб европейского уровня, который наверняка хочет исправить свои домашние ошибки. Мы рады результату в Болгарии. Но счет ни о чем не говорит. Соперник приехал очень мотивированным. Они понимают, что без забитого гола дальше не пройдут".

Главный тренер ЦСКА Любко Петрович:

"У "Зари" есть небольшое преимущество, так как они забили гол на выезде и сейчас играют дома. Обе команды будут играть на победу и хотят пройти дальше. "Заря" - очень молодая команда, которая быстро бежит. Мне очень это понравилось. Встреча будет интересной".

Ориентировочные составы

"Заря": Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Кочергин, Хомченовский, Юрченко, Леднев, Русин

ЦСКА: Черняускас, Турицов, Альбентоса, Томас, Занев, Джеферсон,Бикель, Малинов, Родригеш, Эвандро, Соу

Арбитр

Главным арбитром матча назначен француз Амори Делеру, который ранее не судил матчи с участием украинских клубов.