Заря - ЦСКА: где смотреть матч Лиги Европы

Луганский клуб в рамках третьего раунда квалификации сыграет в Запорожье.

В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы луганская "Заря" будет принимать софийский ЦСКА. Встреча пройдет 15 августа на "Славутич Арене" в Запорожье.

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Смотрите на УНИАН прямую онлайн видео трансляцию матча Заря - ЦСКА.

Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.

В прямом эфире транслировать поединок "Зари" и ЦСКА будет телеканал УНИАН. Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub.

Первая встреча команд, которая прошла в Софии, завершилась вничью - 1:1.

"Заря" прошла один раунд квалификации, дважды обыграв черногорскую "Будучность" (3:1 и 1:0). В то же время ЦСКА преодолел уже два этапа отбора. Болгарские "армейцы" прошли черногорский "Титоград" (4:0, 0:0), а затем в серии пенальти одолели хорватский "Осиек" (1:0, 0:1 и 4:3 по пенальти).

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Заря" и "Мариуполь" узнали потенциальных соперников по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы.