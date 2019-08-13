"Надо сыграть в наглый футбол": известный украинский тренер оценил шансы Динамо против Брюгге

Юрий Вернидуб уверен, что у киевлян есть шанс пройти дальше.

Бывший главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб выразил мнение, что "Динамо" способно пройти бельгийский "Брюгге" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

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Слова Вернидуба приводит сайт "Сегодня".

"На мой взгляд, ничего страшного не произошло даже после того, как они проиграли две игры подряд: "Брюгге" на выезде и "Шахтеру" в чемпионате. Сейчас для тренерского штаба "Динамо" самое важное – вернуть психологическое состояние футболистов в правильное русло, объяснить им, что отступать некуда. "Динамо" должно сыграть не просто в атакующий футбол, а в наглый футбол, в хорошем смысле этого слова, который заставит "Брюгге" чувствовать себя некомфортно и ошибаться.

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Но при этом необходимо учесть и свои ошибки, которые были допущены в предыдущих матчах. Такое количество брака в передачах, такое количество потерь в центре поля вообще не свойственны для "Динамо". Они могут играть гораздо лучше".

Вернидуб подчеркнул, что киевская команда обязана выполнить задачу по выходу в групповой этап:

"Да, проиграли "Шахтеру", но чемпионат только начался, и с "Шахтером" встретятся еще не раз. Но главное сейчас – попасть в групповой этап ЛЧ. Тогда критики поутихнут, и ребятам станет намного проще и спокойнее. А я уверен, что задачу выхода в группу динамовцы не только могут, а просто обязаны решить. Они прекрасно понимают, что дальше отступать некуда".

Напомним, матч "Динамо" - "Брюгге" пройдет сегодня, 13 августа, на "Олимпийском". Начало встречи - 20.30. В прямом эфире игру покажет телеканал "2+2".

УНИАН также сообщал о том, что в "Динамо" рассказали, что нужно для победы над "Брюгге".