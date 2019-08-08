"Я бы не поехал": украинский футболист считает недопустимым переход в российский клуб (видео)

Алексей Дитятьев выразил мнение, что "футбол никогда не был вне политики".

Украинский защитник Алексей Дитятьев, который выступает за польскую "Краковию", заявил, что не стал бы переходить в российский клуб во время войны.

Об этом Дитятьев сказал в интервью для YouTube-канала Sport Traveler UA.

"Я не могу сказать, что прямо-таки против, но лично я не поеду. У меня есть много друзей, которые играли там или считают нормальным туда ехать играть. У меня чуть другая позиция, но я никогда с ними по этому поводу не ругался.

У меня такая позиция: я не понимаю, как можно ездить в страну, которая ведет военные действия на территории нашего страны. Для меня это непонятно и недопустимо", - сказал Дитятьев.

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Защитник также заявил, что не согласен с фразой "футбол вне политики":

"Я бы не поехал, но не в моем праве винить того, кто поехал. Кто-то может говорить "футбол вне политики", но я не думаю, что такое вообще вероятно. Футбол никогда не был вне политики".

Отметим, что Дитятьев выступал в УПЛ за "Карпаты", "Ворсклу", "Олимпик", а в 2017 году перешел в "Краковию".

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболист "Динамо" рассказал об отказе от трансфера в российский клуб.