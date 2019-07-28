Битва за Суперкубок: анонс матча Динамо - Шахтер

Украинские гранды проведут первую дуэль в новом сезоне.

28 июля на стадионе "Черноморец" в Одессе пройдет матч за Суперкубок Украины между грандами украинского футбола: киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Шахтер.

Встреча начнется в 21.00.

История турнира

Суперкубок Украины будет разыгран в шестнадцатый раз в истории. Обладателем трофея ранее неизменно становились "Динамо" или "Шахтер". На счету киевлян - семь титулов, у "горняков" - восемь.

В прошлом году, напомним, Суперкубок выиграло "Динамо". Киевляне обыграли "Шахтер" со счетом 1:0.

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"Шахтер": трансферы на тренерском мостике

В минувшем сезоне борьба за чемпионство была не слишком острой. "Шахтер" за три тура до финиша гарантировал себе первое место и стал самым титулованным клубом независимой Украины. Что не менее важно - была добыта путевка в групповой этап Лиги чемпионов.

Летом "горняков" довольно неожиданно ждала тренерская отставка. Дончан покинул Паулу Фонсека, получивший предложение от итальянской "Ромы". Команду принял Луиш Каштру из "Витории", миссией которого является продолжение начатого. Также в его штаб вошла легенда клуба - хорват Дарио Срна, который покинул "Кальяри" и завершил карьеру.

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Это и были главные трансферы "Шахтера" в межсезонье. Что касается состава, то в команде и так хватает "свежих" легионеров, которые только проходят адаптацию. Команду покинули защитники Иван Ордец и Валерий Бондаренко. Именно защиту стоит считать слабым звеном "горняков" сегодня.

Дончане провели девять контрольных матчей и одержали семь побед при одном поражении и одной ничье. В целом рисунок игры не изменился, а главными дирижерами в атаке остаются ветераны Тайсон, Марлос и Мораес.

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"Динамо": лазарет вновь напомнил о себе

Александр Хацкевич получил еще один шанс от руководства киевлян и продолжил работу с командой. Киевляне вновь не смогли стать чемпионами и не вышли напрямую в группу Лиги чемпионов, поэтому сомнения президента Игоря Суркиса вполне логичны.

В межсезонье команда сохранила всех своих лидеров, в том числе Виктора Цыганкова, а состав пополнили капитан "Зари" Александр Караваев и полузащитник "Аустрии" Мохаммед Кадири.

Кроме того, шанс проявить себя получат чемпионы мира в составе молодежной сборной Денис Попов и Георгий Цитаишвили.

"Динамо" провело восемь контрольных поединков, добыв в них всего две победы при четырех ничьих и двух поражениях. Найти свою игру киевлянам пока не удалось.

Более того, головной болью Хацкевича остаются травмы. Перед началом сезона вновь травмировался основной нападающий Фран Соль, которого по этой же причине так не хватало весной. Еще и главная звезда команды Виктор Цыганков из-за повреждения на поле не появится. Это очень серьезные потери для киевлян.

Ориентировочные составы

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Сидорчук, Буяльский, Караваев, Вербич, Беседин

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Соломон, Марлос, Алан Патрик, Тайсон, Мораес

Слова перед матчем

Защитник "Динамо" Тамаш Кадар:

"Все знают, что игра с "Шахтером" не будет легкой. Это высококлассная команда с игроками отличного уровня. Но мы также имеем свои преимущества. Нас ожидает бескомпромиссная борьба, и мы отдадим все силы на поле. Хочется порадовать наших болельщиков. Сделаем все, чтобы добыть трофей".

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру:

"Мы должны уважать "Динамо", учитывая, как многого они добились и каким соперником являются для "Шахтера". Эта команда обычно старается перевести своего оппонента на один из флангов, затем сменить его и провести атаку. В последней трети поля часто идут подачи в штрафную, что заставляет нашу линию обороны садиться, в связи с чем в этой зоне много футболистов. "Динамо" очень опасно, поэтому ни в коем случае не следует фокусироваться на одном игроке. Будет максимальное внимание ко всей команде".

Арбитр

Судить встречу будет рефери из Днепра Виталий Романов.

Стоит отметить, что в тестовом режиме на матче будет работать система видеоповторов VAR. Она не будет доступна арбитру на поле, а учиться работать с ней будут ассистенты Евгений Арановский, Виктор Дердо и Андрей Скрипка.