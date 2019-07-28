Динамо - Шахтер - 2:1: видео голов, онлайн матча за Суперкубок Украины

Команды разыграли первый трофей сезона.

На стадионе "Черноморец" в Одессе состоялся матч за Суперкубок Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Динамо - Шахтер.

Суперкубок Украины

Динамо - Шахтер - 2:1

Голы: Бурда, 81, Гармаш, 83 - Алан Патрик, 45+3

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Гармаш, Буяльский, Караваев (Де Пена, 68), Вербич (Цитаишвили, 74), Беседин

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Соломон (Тете, 66), Марлос, Алан Патрик, Тайсон, Мораес.

Предупреждения: Хочолава - Буяльский, Кадар

Видео голов

Смотрите, как Алан Патрик забил первый гол «Шахтера» в сезоне и вывел команду вперед в матче за Суперкубок Украины с «Динамо»!#ДинамоШахтерhttps://t.co/p3THnvuOFzpic.twitter.com/bdFFtu9T3d — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 28 июля 2019 г.

Онлайн-трансляция матча

Финальный свисток! "Динамо" обыгрывает "Шахтер" со счетом 2:1 и в восьмой раз в своей истории выигрывает Суперкубок Украины!

90+2 - Тете нанес удар из пределов штрафной - Бойко забрал мяч!

Четыре минуты добавил арбитр.

90 - Цитаишвили пробил точно в руки Пятову.

88 - Марлос сместился с мячом и нанес обводящий удар - мяч прошел рядом со штангой.

87 - Острый прострел от Исмаили - никто замкнуть его не сумел.

83 - НЕВЕРОЯТНО! "Динамо" выходит вперед! Гармаш принял навес в штрафной "Шахтера" и в падении пробил низом в дальний угол! 2:1!

80 - ГООООООЛ! Угловой подали киевляне - Бурда выиграл силовую борьбу за мяч и точно пробил головой! 1:1!

77 - Тайсон пытался вывести Марлоса один на один, но отдал пас слишком сильно.

75 - Острейшая атака "Шахтера" - Тайсон простреливал из пределов штрафной, но Кадар в подкате перевел мяч на угловой.

74 - Цитаишвили поменял Вербича. Беньямина не слышно во втором тайме.

72 - Кадар наказан за грубый фол желтой.

71 - Исмаили выкатил мяч на Марлоса, который пробивал в дальнюю "девятку" - чуть выше цели!

68 - Караваев пробил головой выше ворот и покинул поле. Вместо него вышел Де Пена.

66 - Первая замена в матче. Вместо Соломона вышел Тете.

64 - Убегали "горняки" в контратаку, но затянули с завершающей стадией и динамовцы успели вернуться.

63 - Шепелев прорвался с мячом в штрафную, пытался прострелить, мяч отскочил к Гармашу, а тот упал - арбитр не поставил пенальти.

59 - Караваев навесил с фланга, но первым на мяче был вратарь.

55 - Подача с флажка к опасности у ворот "горняков" не привела.

54 - Пушечный удар наносил Беседин - Кривцов бросился под мяч и перевел его на угловой. Киевляне просили пенальти за игру рукой, но арбитр не поддержал порыв динамовцев.

53 - Киевляне стараются перехватить контроль мяча, но получается откровенно плохо.

49 - Марлос отдал скрытый пас на Тайсона - бразилец пробил, но не очень сильно и вратарь легко забрал мяч.

48 - Атакует "Шахтер" через правый фланг, откуда последовал острый прострел, но динамовцы с трудом отбились.

46 - Второй тайм начался! "Горняки" разыграли мяч в центре поля.

Веселая концовка первого тайма. Перерыв.

45+3 - Гооооол! Забивает донецкий "Шахтер" после розыгрыша углового! После подачи началась суматоха, мяч отскочил к Алану Патрику после выноса от Беседина - бразилец мощно пробил в нижний угол ворот!

45+1 - Буяльский наказан желтой за срыв атаки "Шахтера".

43 - И снова подключается Исмаили по левому флангу, принимает мяч и переводит его в центр штрафной. Защитники "Динамо" нейтрализовали угрозу.

40 - Денис Бойко, судя по всему, получил петардой в голову. Арбитр дал указание ассистенту записать этот случай. Голкипер продолжает матч.

38 - Вербич в борьбе за мяч упал на бутсу Алана Патрика. Больно, но лидер киевлян продолжает матч.

34 - Классный пас от Марлоса - Исмаили принял мяч и пробивал из пределов штрафной, но Бойко сузил угол обстрела и спас киевлян.

33 - Исмаили пробил головой после подачи с углового - мяч медленно последовал по направлению в руки вратаря.

32 - Бойко отправил мяч за пределы поля - тот парашютом летел в сетку.

31 - Еще одна атака "Динамо"! Беседин получил тонкий пас от партнера в штрафной "горняков" и мощно пробил в "девятку" - Пятов с трудом, но мяч забрал.

29 - Желтую получил Хочолава за грубый фол в центре поля.

27 - Вот это шанс у "Динамо"! Караваев отдавал передачу на Вербича в центр штрафной, а Беньямин расстреливал ворота Пятова, но попал в защитника.

25 - Вернулся на поле Караваев. Обошлось без замены.

24 - Караваев в борьбе с защитником дончан Исмаили повредил ребро и не может подняться с газона.

23 - "Шахтер" чуть успокоился, а динамовцы тем временем забрали мяч под контроль.

21 - Вербич получил мяч и совершил спринт с фланга, но его подача не нашла голову Беседина.

20 - Вербич столкнулся с Марлосом. Бразилец чуть полежал на газоне, но продолжил игру.

18 - Издали пробил Степаненко - Бойко контролировал ситуацию, но все равно провожал мяч за пределы поля довольно нервно.

16 - Болбат спиной заблокировал попытку Вербича прорваться вслед за мячом ближе к воротам. Киевляне ждали реакции арбитра, но он не увидел там фола.

14 - Вербич отдавал классный пас в свободную зону на партнера, но защитник дончан ликвидировал опасность! Фактически первый выпад от киевлян.

13 - Тотальный контроль мяча демонстрирует "Шахтер". Киевляне не могут зацепиться даже за призрачный шанс контратаковать пока.

10 - Вербич подставился под фол и помог своей команде выиграть время на передышку. Сложно сейчас киевлянам.

7 - Ошибся Бойко при вбрасывании мяча, Алан Патрик его подхватил и нанес удар мимо ворот.

7 - Снова Исмаили! Бразилец подхватил мяч на фланге и совершил прострел в центр, где контролировал ситуацию Бойко.

4 - Воспользовались дончане обрезкой киевлян, Марлос подхватил мяч после ошибки Миколенко и нанес удар издали точно в "девятку" - Бойко совершил сложнейший сэйв!

3 - Исмаили принял мяч на левом фланге и отдавал передачу в центр, которую перехватили динамовские защитники. Пока у "Шахтера" преимущество.

1 - "Горняки" быстро забрали мяч и попытались организовать атаку, но Марлос потерял мяч.

Стартовый свисток прозвучал. "Динамо" разыграло мяч с центра поля.

Команды и весь стадион слушают гимн Украины и будем начинать.

Команды уже на поле, а УАФ раздает индивидуальные награды. Андрей Пятов стал лучшим вратарем сезона. Анатолий Абдула - лучшим арбитром. Виктор Цыганков признан лучшим футболистом сезона. Отметим, что динамовец на поле не выйдет из-за травмы.

Лучшим бомбардиром сезона признан Жуниор Мораес, а лучшим тренером - Паулу Фонсека, который уже покинул "Шахтер" и возглавил "Рому".

"Шахтер" завершает тренировку перед началом поединка.

"Шахтер" погулял по Одессе в день матча и порадовал болельщиков совместными фото и автографами.

Свой прогноз на матч сделал бывший футболист "Динамо" Стефан Решко:

"Не думаю, что у Каштру возникнет много проблем в Шахтере. Он португалец, и в выстроенной ныне системе горняков быстро войдет в курс дела. Уверен, тактика "Шахтера" не изменится, и киевлянам не придется ломать голову, а вот с составом Каштру может соригинальничать.

Что касается "Динамо", то я, в отличие от других, не уверен, что Караваева сразу бросят в бой, ведь он, считаю, еще не адаптировался в киевском клубе, посмотрим.

В любом случае, зрелища в поединке за Суперкубок нам ждать не стоит — это будет битва за результат. Мне кажется, Хацкевич снова одолеет "Шахтер" испытанным ранее способом".

Динамо - Шахтер: анонс матча за Суперкубок Украины

Суперкубок Украины будет разыгран в шестнадцатый раз в истории. Обладателем трофея ранее неизменно становились "Динамо" или "Шахтер". На счету киевлян - семь титулов, у "горняков" - восемь.

В прошлом сезоне трофей удалось завоевать киевлянам, которые победили "горняков" со счетом 1:0.

Дончане подходят к поединку с новым главным тренером - команду принял Луиш Каштру. Главной новостью у киевлян можно назвать травмы Виктора Цыганкова и Франа Соля - оба игрока на поле не появятся.

Судить встречу будет рефери из Днепра Виталий Романов. Стоит отметить, что в тестовом режиме на матче будет работать система видеоповторов VAR. Она не будет доступна арбитру на поле, а учиться работать с ней будут ассистенты Евгений Арановский, Виктор Дердо и Андрей Скрипка.

Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров на матч за Суперкубок Украины