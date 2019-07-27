Динамо - Шахтер: где смотреть матч за Суперкубок Украины

Украинские топ-клубы в Одессе разыграют первый трофей сезона.

28 июля на стадионе "Черноморец" в Одессе пройдет матч за Суперкубок Украины между грандами украинского футбола: киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Шахтер.

Встреча начнется в 21.00.

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В прямом эфире транслировать матч за Суперкубок будет ТРК "Украина". Также встречу покажет телеканал "Футбол 1".

Суперкубок Украины будет разыгран в шестнадцатый раз в истории. Обладателем трофея ранее неизменно становились "Динамо" или "Шахтер". На счету киевлян - семь титулов, у "горняков" - восемь.

В прошлом году, напомним, Суперкубок выиграло "Динамо". Киевляне обыграли "Шахтер" со счетом 1:0.

УНИАН ранее также сообщал о том, что на матч за Суперкубок Украины распроданы все билеты.