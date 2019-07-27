2+2 и УНИАН ТВ будут транслировать матчи Украинской Премьер-лиги 2019

10 августа центральный матч всего лета «Динамо» ‒ «Шахтер» в 17.00 покажет телеканал 2+2.

1+1 media сообщает о подписании долгосрочных контрактов с четырьмя клубами Украинской Премьер-лиги ‒ «Динамо», «Заря», «Десна» и «Днепр-1», ‒ с последующей трансляцией их домашних матчей на телеканалах 2+2 и УНИАН ТВ.

В соответствии с подписанными соглашениями, группа берет на себя все обязательства по производству и размещению телетрансляций. Информация о передаче всех прав на показ матчей УПЛ телеканалам «Футбол 1» и «Футбол 2» была распространена преждевременно и без каких-либо подтвержденных оснований.

Уже со следующей недели зрители УНИАН ТВ смогут посмотреть прямые трансляции матчей «Десна» ‒ «Львов» 30 июля в 19.00; «Днепр-1» ‒ «Олимпик» 31 июля в 19.00; «Десна» ‒ «Ворскла» 3 августа в 19.30; «Заря» ‒ «Днепр-1» 4 августа в 18.30.

А уже 10 августа центральный матч всего лета «Динамо» ‒ «Шахтер» в 17.00 покажет телеканал 2+2.