Стали известны потенциальные соперники украинских клубов в квалификации Лиги Европы

"Заря" и "Мариуполь" узнали возможных соперников по третьему раунду квалификации.

Украинские клубы "Заря" и "Мариуполь" узнали, с кем могут встретиться в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Заря", которой еще предстоит пройти второй раунд квалификаци, в случае выхода в третий этап будет в числе сеяных команд.

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Соперником луганского клуба может стать турецкий "Трабзонспор", израильский "Бней Иегуда", либо же победитель одной из четырех следующих пар: "Утрехт" (Нидерланды) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина), ЦСКА (Болгария) - "Осиек" (Хорватия), "Люцерн" (Швейцария) - "Клаксвик" (Фарерские острова), "Гонвед" (Венгрия) - "Университатя" (Румыния).

Что касается "Мариуполя", то приазовцы оказались в числе несеяных команд.

Их соперником может стать датский "Мидтьюлланд" или же победитель одной из четырех пар: "Вулверхэмптон" (Англия) - "Крузейдерс" (Северная Ирландия), "Легия" (Польша) - "КуПС" (Финляндия), "Гент" (Бельгия) - "Вииторул" (Румыния), АЗ (Нидерланды) - "Хакен" (Швеция).

Жеребьевка этой стадии состоится 22 июля.

Как сообщал УНИАН, соперником "Зари" по втором раунду квалификации стала черногорская "Будучность".