Очередной украинский футболист переехал в чемпионат России (фото)

Андрей Мищенко будет выступать во втором дивизионе.

Бывший защитник одесского "Черноморца" Андрей Мищенко подписал контракт с российским клубом "СКА-Хабаровск".

28-летний украинец подписал контракт на один год. Фото данной процедуры было опубликовано в Instagram-аккаунте клуба.

В прошлом сезоне украинской Премьер-лиги Мищенко провел 12 матчей. "СКА-Хабаровск" выступает в ФНЛ - втором дивизионе чемпионата России.

До "Черноморца" защитник выступал за "Сталь", "Севастополь", "Олимпик", а также израильские "Маккаби" и "Хапоэль".

Ранее УНИАН сообщал, что защитник "Шахтера" перешел в российский клуб.