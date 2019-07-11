Очередной украинский футболист переехал в чемпионат России (фото)
Бывший защитник одесского "Черноморца" Андрей Мищенко подписал контракт с российским клубом "СКА-Хабаровск".
28-летний украинец подписал контракт на один год. Фото данной процедуры было опубликовано в Instagram-аккаунте клуба.
⚡⚡⚡ЭКС-ЗАЩИТНИК ОДЕССКОГО «ЧЕРНОМОРЦА» ПОПОЛНИЛ СОСТАВ АРМЕЙЦЕВ 🔥🔥🔥 Очередным новобранцем «СКА-Хабаровск» стал украинский защитник Андрей Мищенко, выступавший в прошлом сезона за одесский «Черноморец». С 28-летним защитником сегодня был подписан однолетний контракт. Андрей Мищенко родился 7 апреля 1991 года в с. Бутенки, Полтавской области УССР. Рост 193 см, вес 88 кг. Практически всю профессиональную карьеру провёл в клубах Украины - «Горняк-Спорт» (Полтавская область), «Сталь» (Алчевск), «Севастополь», «Олимпик» (Донецк), «Черноморец» (Одесса). Провёл два года в Чемпионате Израиля, где выступал за «Маккаби» (Нетания) и «Хапоэль» (Ашкелон). За «СКА-Хабаровск» Андрей будет выступать под номером 22. Добро пожаловать, @mishchenko___91 !
В прошлом сезоне украинской Премьер-лиги Мищенко провел 12 матчей. "СКА-Хабаровск" выступает в ФНЛ - втором дивизионе чемпионата России.
До "Черноморца" защитник выступал за "Сталь", "Севастополь", "Олимпик", а также израильские "Маккаби" и "Хапоэль".
Ранее УНИАН сообщал, что защитник "Шахтера" перешел в российский клуб.