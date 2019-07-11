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Очередной украинский футболист переехал в чемпионат России (фото)

10:30, 11 июля 2019
Футбол
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Мищенко в прошлом играл за Олимпик / фото: footboom.com

28-летний украинец подписал контракт на один год. Фото данной процедуры было опубликовано в Instagram-аккаунте клуба.

В прошлом сезоне украинской Премьер-лиги Мищенко провел 12 матчей. "СКА-Хабаровск" выступает в ФНЛ - втором дивизионе чемпионата России.

До "Черноморца" защитник выступал за "Сталь", "Севастополь", "Олимпик", а также израильские "Маккаби" и "Хапоэль".

Ранее УНИАН сообщал, что защитник "Шахтера" перешел в российский клуб.

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Теги: #футбол#Черноморец