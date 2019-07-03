Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки-2019 (видео)

Звездный нападающий Лионель Месси снова остался без титула в сборной.

Сборная Бразилии стала первым финалистом Кубка Америки-2019. В полуфинальном матче хозяева турнира обыграли сборную Аргентины.

Бразильцы забили по голу в каждом из таймов. Голами и голевыми передачами отметились Габриэл Жезус и Роберто Фирмино.

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Бразильскую сборную по ходу встречи дважды (после ударов Серхио Агуэро и Лео Месси) спасал каркас ворот.

Бразилия вышла в финал Кубка Америки впервые за 12 лет, а Аргентина не вышла впервые за последние три розыгрыша турнира.

В финальном матче бразильцам предстоит встретиться с победителем матча Чили - Перу.

Бразилия - Аргентина - 2:0

Голы: Жезус, 19, Фирмино, 71.

Бразилия: Алиссон, Алвес, Маркиньос (Миранда, 64), Т. Силва, Сандро, Артур, Каземиро, Жезус (Аллан, 80), Коутиньо, Эвертон (Виллиан, 46), Фирмино.

Аргентина: Армани, Фойт, Песселья, Отаменди, Тальяфико (Дибала, 85), Де Пауль (Ло Чельсо, 67), Паредес, Акунья (Ди Мария, 59), Месси, Агуэро, Л. Мартинес.

Как сообщал УНИАН, на предыдущей стадии турнира Бразилия одержала победу по пенальти.