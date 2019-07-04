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Клуб УПЛ официально возглавил экс-футболист "Реала" (фото)

20:39, 04 июля 2019
Футбол
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Жулио Сезар находится на старте тренерской карьеры / фото: ФК Олимпик

Клуб официально представил нового наставника. Контракт с 40-летним специалистом подписан на 2,5 года.

Отметим, что Жулио Сезар завершил карьеру футболиста в 2014 году. Бывший защитник выступал за "Реал", "Вальядолид", "Бенфику", "Милан", "Олимпиакос" и ряд других команд.

После завершения игровой карьеры Жулио Сезар был послом "Реала" в Бразилии, а также получил тренерскую лицензию УЕФА. Его опыт работы главным тренером пока ограничивается любительским клубом из Испании "Кристо Атлетико". 

УНИАН ранее также сообщал о том, что донецкий "Олимпик" покинул полузащитник Алексей Гай.

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Теги: #футбол#УПЛ#Олимпик