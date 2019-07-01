Скандальный трансфер: венгерский клуб представил футболиста сборной Украины (фото)
14:27, 01 июля 2019Футбол
633 0
Иван Петряк пополнил ряды "Фехервара".
Петряк в "Ференцвароше" стал чемпионом Венгрии / fradi.hu
Игрок сборной Украины Иван Петряк был официально представлен в качестве футболиста венгерского клуба "Фехервар".
Об этом сообщил агент игрока Иван Пироженко на своей странице в Facebook, отметив, что Петряк подписал контракт на четыре года.
"Фехервар", который в прошлом назывался "МОЛ-Види", выкупил контракт украинца у донецкого "Шахтера". В прошлом сезоне полузащитник выступал на правах аренды за "Ференцварош" и завоевал с командой золотые медали чемпионата Венгрии.
Переход игрока в стан злейшего врага стал громким скандалом в Венгрии. Петряк был сразу исключен из состава "Ференцвароша".
Ранее УНИАН сообщал, что Петряк не получил золотую медаль за победу в чемпионате Венгрии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter