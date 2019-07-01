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Скандальный трансфер: венгерский клуб представил футболиста сборной Украины (фото)

14:27, 01 июля 2019
Футбол
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Петряк в &quot;Ференцвароше&quot; стал чемпионом Венгрии / fradi.hu

Об этом сообщил агент игрока Иван Пироженко на своей странице в Facebook, отметив, что Петряк подписал контракт на четыре года.

"Фехервар", который в прошлом назывался "МОЛ-Види", выкупил контракт украинца у донецкого "Шахтера". В прошлом сезоне полузащитник выступал на правах аренды за "Ференцварош" и завоевал с командой золотые медали чемпионата Венгрии.

Переход игрока в стан злейшего врага стал громким скандалом в Венгрии. Петряк был сразу исключен из состава "Ференцвароша".

Ранее УНИАН сообщал, что Петряк не получил золотую медаль за победу в чемпионате Венгрии.

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Теги: #футбол#Иван Петряк