Скандальный трансфер: венгерский клуб представил футболиста сборной Украины (фото)

Иван Петряк пополнил ряды "Фехервара".

Игрок сборной Украины Иван Петряк был официально представлен в качестве футболиста венгерского клуба "Фехервар".

Об этом сообщил агент игрока Иван Пироженко на своей странице в Facebook, отметив, что Петряк подписал контракт на четыре года.

"Фехервар", который в прошлом назывался "МОЛ-Види", выкупил контракт украинца у донецкого "Шахтера". В прошлом сезоне полузащитник выступал на правах аренды за "Ференцварош" и завоевал с командой золотые медали чемпионата Венгрии.

Переход игрока в стан злейшего врага стал громким скандалом в Венгрии. Петряк был сразу исключен из состава "Ференцвароша".

Ранее УНИАН сообщал, что Петряк не получил золотую медаль за победу в чемпионате Венгрии.