Динамо объявило о трансфере футболиста сборной Украины Караваева (видео)

Киевляне усилились капитаном луганской "Зари".

Киевское "Динамо" официально объявило о подписании полузащитника луганской "Зари" Александра Караваева.

Клуб подписал с 27-летним футболистом сборной Украины контракт на четыре года. Караваев будет выступать под 20-м номером.

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В прошлом сезоне хавбек провел за "Зарю" 38 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.

Стоит отметить, что футболист является воспитанником "Шахтера", а в сезоне 2016/17 он на правах аренды играл за "Фенербахче".

Как сообщал УНИАН, в летнее межсезонье "Динамо" уже подписало ганского полузащитника Мохаммеда Кадири.