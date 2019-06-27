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Динамо объявило о трансфере футболиста сборной Украины Караваева (видео)

22:25, 27 июня 2019
Футбол
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Караваев подписал контракт на четыре года / фото: ФК Динамо

Клуб подписал с 27-летним футболистом сборной Украины контракт на четыре года. Караваев будет выступать под 20-м номером.

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В прошлом сезоне хавбек провел за "Зарю" 38 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 5 результативных передач. 

Стоит отметить, что футболист является воспитанником "Шахтера", а в сезоне 2016/17 он на правах аренды играл за "Фенербахче".

Как сообщал УНИАН, в летнее межсезонье "Динамо" уже подписало ганского полузащитника Мохаммеда Кадири.

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Теги: #Динамо#футбол#УПЛ#трансферы#Александр Караваев