Динамо объявило о трансфере футболиста сборной Украины Караваева (видео)
22:25, 27 июня 2019Футбол
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Киевляне усилились капитаном луганской "Зари".
Караваев подписал контракт на четыре года / фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо" официально объявило о подписании полузащитника луганской "Зари" Александра Караваева.
Клуб подписал с 27-летним футболистом сборной Украины контракт на четыре года. Караваев будет выступать под 20-м номером.
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В прошлом сезоне хавбек провел за "Зарю" 38 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.
Стоит отметить, что футболист является воспитанником "Шахтера", а в сезоне 2016/17 он на правах аренды играл за "Фенербахче".
Как сообщал УНИАН, в летнее межсезонье "Динамо" уже подписало ганского полузащитника Мохаммеда Кадири.
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