Волынь получила техническое поражение в матче с Карпатами из-за фанатов (видео)

Болельщики не позволили командам доиграть переходной матч за право выступать в УПЛ.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола присудил "Волыни" поражение со счетом 0:3 в ответном переходном матче против "Карпат" за право выступать в УПЛ.

Об этом сообщает FootballHub со ссылкой на ответственного секретаря КДК УАФ Игоря Грищенко.

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По словам Грищенко, кроме технического поражения, "Волынь" также наказана финансово и одним домашним матчем без зрителей.

Кроме того, КДК на два матча и еще на два условно дисквалифицировал главного тренера луцкого клуба Андрея Тлумака, который толкнул главного арбитра встречи.

Напомним, арбитр матча "Волынь" - "Карпаты" Михаил Козыряцкий дважды останавливал игру. Сперва из-за зажженных файеров на трибунах, а уже в компенсированное время при счете 1:3 болельщики выбежали на поле, в связи с чем рефери был вынужден спрятаться в подтрибунном помещении. Один из фанатов бросил в арбитра обломком сиденья, но не попал.

Отметим, что "Волынь" не смогла выйти в УПЛ и без технического поражения. Первый матч команд завершился со счетом 0:0.

УНИАН ранее также сообщал о том, что на Закарпатье фанаты избили футбольного арбитра.