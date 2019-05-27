Футболист Шахтера признан лучшим игроком 31-го тура УПЛ

Бразильский нападающий Дентиньо результативно сыграл в матче против "Мариуполя".

Нападающий "Шахтера" Дентиньо признан лучшим игроком по итогам 31-го тура чемпионата Украины.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Читайте такжеШахтер разгромил Мариуполь в 31-м туре УПЛ

В 31-м туре Дентиньо оформил хет-трик в матче против "Мариуполя" и помог "Шахтеру" одержать победу со счетом 4:0.

По итогам голосования экспертов УПЛ Дентиньо уверенно опередил Матара ("Олимпик"), Сергея Мякушко ("Карпаты") и Виталия Миколенко ("Динамо").

В состав экспертного совета УПЛ входят Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.

УНИАН также сообщал о том, что лучшим игроком 30-го тура УПЛ был признан вингер "Динамо" Виктор Цыганков.