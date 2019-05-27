Футболист Шахтера признан лучшим игроком 31-го тура УПЛ
14:25, 27 мая 2019Футбол
64 0
Бразильский нападающий Дентиньо результативно сыграл в матче против "Мариуполя".
Дентиньо забил три гола за тайм / фото: ФК Шахтер
Нападающий "Шахтера" Дентиньо признан лучшим игроком по итогам 31-го тура чемпионата Украины.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Читайте такжеШахтер разгромил Мариуполь в 31-м туре УПЛ
В 31-м туре Дентиньо оформил хет-трик в матче против "Мариуполя" и помог "Шахтеру" одержать победу со счетом 4:0.
По итогам голосования экспертов УПЛ Дентиньо уверенно опередил Матара ("Олимпик"), Сергея Мякушко ("Карпаты") и Виталия Миколенко ("Динамо").
В состав экспертного совета УПЛ входят Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.
Дентиньо - лучший игрок 31-го тура / фото: upl.ua
УНИАН также сообщал о том, что лучшим игроком 30-го тура УПЛ был признан вингер "Динамо" Виктор Цыганков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter