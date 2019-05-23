Названо имя лучшего игрока 30-го тура УПЛ

Экспертный совет украинской Премьер-лиги определил лучшего футболиста по итогам 30-го тура.

Капитан "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим игроком 30-го тура украинской Премьер-лиги.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, лучшим Цыганков был признан по итогам голосования экспертов.

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В матче 30-го тура против "Шахтера" (1:1) динамовец заработал и реализовал пенальти.

В голосовании экспертов Цыганков на два балла опередил полузащитника "Шахтера" Тете. Третье и четвертое места заняли вратарь "Динамо" Денис Бойко и голкипер "Александрии" Юрий Панькив.

В состав экспертного совета УПЛ входят Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.

УНИАН ранее также сообщал о том, что вратарь "Динамо" во время матча отшлепал игрока "Шахтера".