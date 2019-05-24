Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право играть в Премьер-лиге

В первых поединках хозяевами будут команды УПЛ.

Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка стыковых матчей за право играть в украинской Премьер-лиге, сообщает официальный сайт организации.

4 июня 2019 года

11-я команда УПЛ — 2-я команда Первой лиги

10-я команда УПЛ — 3-я команда Первой лиги

8 июня 2019 года

2-я команда Первой лиги — 11-я команда УПЛ

3-я команда Первой лиги — 10-я команда УПЛ

В УПЛ за выживание за два тура до конца чемпионата ведут борьбу "Олимпик" (32 очка), "Карпаты" (29), "Арсенал-Киев" (26) и "Черноморец" (25).

В Премьер-лигу напрямую вышел СК "Днепр-1". На участие в переходных матчах перед последним туром Первой лиги претендуют "Колос", "Волынь" и "Металлист 1925". У трех команд по 51 набранному очку.

Ранее ПФЛ провела жеребьевку стыковых матчей за право играть в Первой лиге. Матчи состоятся 29 мая и 2 июня.