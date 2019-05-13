Динамовский вундеркинд Супряга покинет команду летом

19-летний нападающий уйдет в аренду в "Днепр-1".

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга, который в этом сезоне играет преимущественно за молодежную и юношескую команды клуба, летом покинет столицу.

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Как сообщил известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло, Супряга перейдет в «Днепр-1» на правах аренды. Напомним, именно из днепровского клуба он перешел в стан «бело-синих» прошлым летом, причем СМИ называли цифру 6 млн евро. Тransfermarkt оценивает 19-летнего форварда в 4,5 млн, передает "Динамо" от Шурика.

«Днепр-1» по спортивному принципу уже гарантировал себе участие в Премьер-лиге в будущем сезоне, поднявшись из первой лиги. Лишить днепрян членства в УПЛ может только Общее собрание УПЛ, если ФФУ не выдаст клубу соответствующую лицензию.