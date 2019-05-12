Ворскла сыграла вничью с Карпатами в 28-м туре Премьер-лиги

Львовяне вырвали очко за две минуты до завершения матча.

В Полтаве завершился матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Ворскла" принимала "Карпаты". В поединке была зафиксирована ничья - 1:1. Об этом сообщает официальный сайт чемпионата.

На 15-й минуте счет открыл прямым ударом со штрафного хавбек полтавчан Павел Ребенок - 1:0. Победить хозяевам не удалось - за две минуты до окончания встречи Роман Дебелко сумел протолкнуть мяч в сетку после прострела Ди Франко. 1:1.

Таким образом, "Ворскла" набрала 35 очков (8-е место), у львовского клуба - 26 баллов (10-е место).

Ворскла – Карпаты 1:1

Голы: 1:0 – 15 Ребенок, 1:1 – 88 Дебелко.

Ворскла: Ткаченко, Чеснаков, Сапай, Гиоргадзе, Шарпар, Скляр, Ребенок, Шехич (Кобахидзе, 68), Петрович (Мысык, 89), Сакив (Кане, 64), Николас Карека.

Карпаты: Кучинский, Сандохадзе (Дебелко, 79), Мирошниченко, Гуйе, Онгла, Клец, Бусько (Мякушко, 69), Йода, Мехремич, Понде, Ди Франко.