"Ожидайте": Хацкевич намекнул на уход из Динамо (видео)

Главный тренер киевского клуба заявил, что его контракт заканчивается через двадцать дней.

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал слухи о возможном уходе со своей должности.

Об этом Хацкевич сказал на пресс-конференции после матча.против "Зари", видео которой опубликовал YouTube-канал Dynamo.kiev.ua.

"Шел ли со мной разговор по поводу отставки? У меня через двадцать дней заканчивается контракт. Михайличенко со мной точно не разговаривал. Я вам так отвечу - ожидайте", - сказал Хацкевич.

Напомним, ранее появилась информация о том, что "Динамо" может возглавить спортивный директор команды Алексей Михайличенко. Позже стало известно, что руководство киевского клуба не общалось с Михайличенко касательно приглашения его на пост главного тренера.

Как сообщал УНИАН, в 28-м туре УПЛ "Динамо" не смогло обыграть "Зарю" и отстало от "Шахтера" уже на 11 очков.