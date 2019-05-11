"Ожидайте": Хацкевич намекнул на уход из Динамо (видео)
22:16, 11 мая 2019Футбол
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Главный тренер киевского клуба заявил, что его контракт заканчивается через двадцать дней.
Александр Хацкевич может покинуть Динамо после окончания сезона / фото: facebook.com/fcdynamoua
Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал слухи о возможном уходе со своей должности.
Об этом Хацкевич сказал на пресс-конференции после матча.против "Зари", видео которой опубликовал YouTube-канал Dynamo.kiev.ua.
"Шел ли со мной разговор по поводу отставки? У меня через двадцать дней заканчивается контракт. Михайличенко со мной точно не разговаривал. Я вам так отвечу - ожидайте", - сказал Хацкевич.
Напомним, ранее появилась информация о том, что "Динамо" может возглавить спортивный директор команды Алексей Михайличенко. Позже стало известно, что руководство киевского клуба не общалось с Михайличенко касательно приглашения его на пост главного тренера.
Как сообщал УНИАН, в 28-м туре УПЛ "Динамо" не смогло обыграть "Зарю" и отстало от "Шахтера" уже на 11 очков.
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