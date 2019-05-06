Легенда Динамо Шовковский начал боксерские тренировки (видео)
17:52, 06 мая 2019Футбол
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В сети появилось видео тренировки экс-футболиста в боксерском ринге.
Александр Шовковский / ФК "Динамо"
Легендарный украинский вратарь Александр Шовковский после завершения футбольной карьеры решил начать заниматься боксом.
В сети появилось видео тренировки экс-футболиста в зале бокса промоутерской компании Sparta Boxing Promotions c тренером Игорем Фанияном.
Напомним, что нынче Александр Шовковский работает в тренерском штабе сборной Украины по футболу, где помогает Андрею Шевченко.
Как сообщал УНИАН, Шовковский, который провел всю игровую карьеру в составе "Динамо", в свое время мог оказаться и в "Шахтере" Рината Ахметова.
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