Легенда Динамо Шовковский начал боксерские тренировки (видео)

В сети появилось видео тренировки экс-футболиста в боксерском ринге.

Легендарный украинский вратарь Александр Шовковский после завершения футбольной карьеры решил начать заниматься боксом.

В сети появилось видео тренировки экс-футболиста в зале бокса промоутерской компании Sparta Boxing Promotions c тренером Игорем Фанияном.

Напомним, что нынче Александр Шовковский работает в тренерском штабе сборной Украины по футболу, где помогает Андрею Шевченко.

Как сообщал УНИАН, Шовковский, который провел всю игровую карьеру в составе "Динамо", в свое время мог оказаться и в "Шахтере" Рината Ахметова.