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Легенда Динамо Шовковский начал боксерские тренировки (видео)

17:52, 06 мая 2019
Футбол
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Александр Шовковский / ФК "Динамо"

В сети появилось видео тренировки экс-футболиста в зале бокса промоутерской компании Sparta Boxing Promotions c тренером Игорем Фанияном.

Напомним, что нынче Александр Шовковский работает в тренерском штабе сборной Украины по футболу, где помогает Андрею Шевченко.

Как сообщал УНИАН, Шовковский, который провел всю игровую карьеру в составе "Динамо", в свое время мог оказаться и в "Шахтере" Рината Ахметова.

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Теги: #Александр Шовковскийпогода в Киеве