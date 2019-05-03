УЕФА не наказал сборную Украины за натурализацию Мораеса

Об этом сообщил глава ФФУ Андрей Павелко.

Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом.

Об этом сообщил президент ФФУ Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

Напомним, на неправомерность участия Мораеса в матчах за сборную Украины подали жалобу в УЕФА сборные Португалии и Люксембурга – соперники Украины в матчах отбора на Евро-2020.