УЕФА не наказал сборную Украины за натурализацию Мораеса
10:47, 03 мая 2019Футбол
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Об этом сообщил глава ФФУ Андрей Павелко.
Жуниор Мораес / facebook.com
Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом.
Об этом сообщил президент ФФУ Андрей Павелко на своей странице в Facebook.
Напомним, на неправомерность участия Мораеса в матчах за сборную Украины подали жалобу в УЕФА сборные Португалии и Люксембурга – соперники Украины в матчах отбора на Евро-2020.
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