Барселона готова осуществить мегатрансфер, предложив 100 миллионов фунтов за Рашфорда

Действующий контракт Рашфорда с "МЮ" рассчитан до лета 2020 года.

"Барселона" планирует летом подписать нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда, сообщает BBC Sport.

По информации СМИ, каталонцы намерены воспользоваться провальным выступлением "Красных дьяволов" в последних играх, предложив за 21-летнего нападающего 100 млн фунтов стерлингов.

Barcelona are reportedly ready to push through a £100m summer move for Marcus Rashford.



👉 https://t.co/BWn9chDDvKpic.twitter.com/t57Josh1T9 — BBC Sport (@BBCSport) April 26, 2019

Действующий контракт футболиста с "МЮ" рассчитан до лета 2020 года. В нем прописана возможность продолжения сотрудничества по согласованию сторон еще на 12 месяцев. Манкунианцы уже работают над подписанием нового долгосрочного соглашения с игроком, предложив ему зарплату на уровне 347 тысяч евро в неделю (18 млн в год).

Маркус Рашфорд является воспитанником клубной академии "Манчестер Юнайтед" и дебютировал в первой команде в 2016 году под руководством Луи ван Гала.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Рашфорд забил 13 мячей и сделал 9 результативных передач в 44 матчах.

Как сообщал УНИАН, полузащитник "МЮ" Поль Погба сообщил партнерам о том, что покинет команду летом.