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Барселона готова осуществить мегатрансфер, предложив 100 миллионов фунтов за Рашфорда

12:33, 26 апреля 2019
Футбол
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Маркус Рашфорд / REUTERS

По информации СМИ, каталонцы намерены воспользоваться провальным выступлением "Красных дьяволов" в последних играх, предложив за 21-летнего нападающего 100 млн фунтов стерлингов.

Действующий контракт футболиста с "МЮ" рассчитан до лета 2020 года. В нем прописана возможность продолжения сотрудничества по согласованию сторон еще на 12 месяцев. Манкунианцы уже работают над подписанием нового долгосрочного соглашения с игроком, предложив ему зарплату на уровне 347 тысяч евро в неделю (18 млн в год).

Маркус Рашфорд является воспитанником клубной академии "Манчестер Юнайтед" и дебютировал в первой команде в 2016 году под руководством Луи ван Гала. 

В нынешнем сезоне на клубном уровне Рашфорд забил 13 мячей и сделал 9 результативных передач в 44 матчах.

Как сообщал УНИАН, полузащитник "МЮ" Поль Погба сообщил партнерам о том, что покинет команду летом.

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Теги: #Барселона#Манчестер Юнайтед#Маркус Рашфорд