Барселона готова осуществить мегатрансфер, предложив 100 миллионов фунтов за Рашфорда
"Барселона" планирует летом подписать нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда, сообщает BBC Sport.
По информации СМИ, каталонцы намерены воспользоваться провальным выступлением "Красных дьяволов" в последних играх, предложив за 21-летнего нападающего 100 млн фунтов стерлингов.
Barcelona are reportedly ready to push through a £100m summer move for Marcus Rashford.— BBC Sport (@BBCSport) April 26, 2019
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Действующий контракт футболиста с "МЮ" рассчитан до лета 2020 года. В нем прописана возможность продолжения сотрудничества по согласованию сторон еще на 12 месяцев. Манкунианцы уже работают над подписанием нового долгосрочного соглашения с игроком, предложив ему зарплату на уровне 347 тысяч евро в неделю (18 млн в год).
Маркус Рашфорд является воспитанником клубной академии "Манчестер Юнайтед" и дебютировал в первой команде в 2016 году под руководством Луи ван Гала.
В нынешнем сезоне на клубном уровне Рашфорд забил 13 мячей и сделал 9 результативных передач в 44 матчах.
Как сообщал УНИАН, полузащитник "МЮ" Поль Погба сообщил партнерам о том, что покинет команду летом.