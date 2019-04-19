Динамо разгромило Ворсклу в контрольном матче (видео)

Один из голов в составе киевлян забил новичок команды Карлос де Пена.

Киевское "Динамо" провело товарищеский матч против полтавской "Ворсклы". Встреча прошла на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве.

"Динамо" одержало разгромную победу со счетом 5:0.

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В этой встрече дебютный гол за "Динамо" забил Карлос де Пена. Также у победителей отличились Виталий Миколенко, Георгий Цитаишвили, Александр Андриевский и Виктор Цыганков, который реализовал пенальти.

Отметим, что команды провели оба тайма в разных составах.

"Динамо" - "Ворскла" - 5:0

Голы: Миколенко (9), Цитаишвили (27), Андриевский (31), де Пена (35), Цыганков (65, с пенальти).

Отметим, что следующий матч в рамках УПЛ "Динамо" проведет 24 апреля, когда сыграет с "Шахтером". "Ворскла" 23 апреля встретится с "Десной".

УНИАН также сообщал о том, что динамовец Николай Шапаренко решил кардинально сменить имидж.