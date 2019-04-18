Больше ничего не мешает: динамовец Шапаренко решил кардинально сменить имидж

Длинные волосы были фирменным отличием Николая.

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко выложил в своем инстаграме фото с обновленной прической. Николай состриг свои длинные волосы, которые до этого были его "фишкой".

Некоторые пользователи предположили, что футболист постригся "на фарт" перед матчем киевлян с "Шахтером", который состоится 24 апреля в рамках украинской Премьер-лиги.

Следует отметить, что пышная шевелюра Шапаренко за последние два сезона стала предметом для обсуждений украинских тренеров. Первым о ней заговорил Николай Павлов.

"Считаю, Коля показывает не по годам рассудительную игру. Единственное, что ему мешает - его прическа. Бегает по полю и все время отвлекается, чтобы поправлять волосы. Может, я в чем-то и ошибаюсь, но у меня бы он с такой прической точно не играл. У меня бы с ней и Марадона не играл", - отмечал Павлов, пишет "Трибуна".

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За своего футболиста тогда в шутку вступился Александр Хацкевич, сказав, что Павлов просто завидует. Экс-динамовец Юрий Максимов перед прошлогодним матчем с АЕКом в Лиге Европы хвалил динамовскую молодежь, но раскритиковал длинные волосы Шапаренко:

"Откровенно говоря, я не знаю, как футболист может играть с такой прической, поправляя волосы каждые две секунды".

Сам же Шапаренко еще прошлым летом утверждал, что не сбреет свои волосы: "Могу волосы в любой цвет покрасить даже, но стричь не буду".

Как сообщал УНИАН, Александр Усик побрился налысо в свой день рождения.