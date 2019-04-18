Лига чемпионов: опубликовано расписание матчей 1/2 финала
14:48, 18 апреля 2019Футбол
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В полуфиналах "Аякс" встретится с "Тоттенхэмом", а "Барселона" - с "Ливерпулем".
Лионель Месси / REUTERS
Стало известно расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов 2018-2019.
Календарь матчей опубликован на официальном сайте УЕФА.
Первые полуфинальные поединки пройдут 30 апреля и 1 мая, а ответные - 7 и 8 мая.
Расписание матчей 1/2 финала Лиги чемпионов
Первые матчи
Вторник, 30 апреля
22:00. "Тоттенхэм" - "Аякс"
Среда, 1 мая
22:00. "Барселона" - "Ливерпуль"
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Ответные матчи
Вторник, 7 мая
22:00. "Ливерпуль" - "Барселона"
Среда, 8 мая
22:00. "Аякс" - "Тоттенхэм"
Напомним, финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.
УНИАН также сообщал о том, что бразильский полузащитник Фернандиньо выругался из-за VAR после вылета "Ман Сити" из Лиги чемпионов.
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