Лига чемпионов: опубликовано расписание матчей 1/2 финала

В полуфиналах "Аякс" встретится с "Тоттенхэмом", а "Барселона" - с "Ливерпулем".

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