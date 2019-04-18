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Лига чемпионов: опубликовано расписание матчей 1/2 финала

14:48, 18 апреля 2019
Футбол
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Лионель Месси / REUTERS

Календарь матчей опубликован на официальном сайте УЕФА.

Первые полуфинальные поединки пройдут 30 апреля и 1 мая, а ответные - 7 и 8 мая.

Расписание матчей 1/2 финала Лиги чемпионов

Первые матчи

Вторник, 30 апреля

22:00. "Тоттенхэм" - "Аякс"

Среда, 1 мая

22:00. "Барселона" - "Ливерпуль"

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Ответные матчи

Вторник, 7 мая

22:00. "Ливерпуль" - "Барселона"

Среда, 8 мая

22:00. "Аякс" - "Тоттенхэм"

Напомним, финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.

УНИАН также сообщал о том, что бразильский полузащитник Фернандиньо выругался из-за VAR после вылета "Ман Сити" из Лиги чемпионов.

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Теги: #Барселона#Лига чемпионов#Аякс#Ливерпуль#Тоттенхэм