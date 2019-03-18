Определился полный состав первой и второй шестерок 2-го этапа Премьер-лиги

Полтавская "Ворскла", упустившая победу в 22-м туре в игре с "Арсеналом-Киев", неожиданно для многих оказалась в низшей шестерке команд.

Вместе с финальным свистком в матче 22-го тура УПЛ "Арсенал-Киев" – "Ворскла" (2:2) сформировались списки команд первой и второй шестерки чемпионата Украины. Ничья опустила полтавчан во вторую часть турнирной таблицы.

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Состав первой шестерки команд, которая поведет борьбу за медали чемпионата и места в еврокубках, выглядит так: "Шахтер", "Динамо", "Александрия", "Заря", "Львов", "Мариуполь".

Состав второй шестерки клубов, которые будут соперничать за право остаться в высшем дивизионе: "Ворскла", "Десна", "Карпаты", "Олимпик", "Черноморец", "Аресенал-Киев".

Первые поединки 2-го этапа УПЛ состоятся 3 апреля.