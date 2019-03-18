цей матеріал доступний українською

Определился полный состав первой и второй шестерок 2-го этапа Премьер-лиги

19:20, 18 марта 2019
Футбол
144 0
&quot;Львов&quot; и &quot;Мариуполь&quot; заскочили в последний вагон первой шестерки УПЛ / ФК &quot;Мариуполь&quot;

Вместе с финальным свистком в матче 22-го тура УПЛ "Арсенал-Киев" – "Ворскла" (2:2) сформировались списки команд первой и второй шестерки чемпионата Украины. Ничья опустила полтавчан во вторую часть турнирной таблицы.

Читайте такжеВорскла на 90-й минуте пропустила с пенальти от Арсенала и не попала в топ-6 Премьер-лиги

Состав первой шестерки команд, которая поведет борьбу за медали чемпионата и места в еврокубках, выглядит так: "Шахтер", "Динамо", "Александрия", "Заря", "Львов", "Мариуполь".

Состав второй шестерки клубов, которые будут соперничать за право остаться в высшем дивизионе: "Ворскла", "Десна", "Карпаты", "Олимпик", "Черноморец", "Аресенал-Киев".

Первые поединки 2-го этапа УПЛ состоятся 3 апреля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #УПЛ-2018/19