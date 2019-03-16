Черноморец разгромно проиграл Александрии в стартовом матче тура УПЛ

Игра в Одессе завершилась со счетом 0:3.

В Одессе на стадионе "Черноморец" завершился стартовый матч 22-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимал "Александрию".

Матч завершился со счетом 0:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Встречались команды из разных полюсов турнирной таблицы. Если александрийцы находятся в лидирующей тройке, то "Черноморец занимает предпоследнее место.

И гости довольно легко доказали свое преимущество в классе. Уже на 5-й минуте игры после навеса с фланга мяч заметался в штрафной Черноморца, и Мищенко, пытавшийся спасти ситуацию, попал мячом в Ситало, от ноги которого снаряд залетел в ворота.

А в середине тайма, на 32-й минуте, Гречишкин навесил с углового, и набежавший Бабогло с линии вратарской переправил мяч в ворота - 0:2. Наконец, спустя 7 минут, на 39-й, длинный заброс со штрафного из центра поля был идеально точен: Ситало грудь скинул мяч и вторым касанием нанес точный удар - 0:3.

Единственный реальный момент у хозяев поля "запорол" на 11-й минуте Владимир Аржанов, который не реализовал пенальти.

Во втором тайме александрийцы спокойно довели матч до итоговоой победы.