МЮ уступил Арсеналу и потерпел первое поражение в АПЛ при Сульшере

Голы Джаки и Обамеянга вывели "Арсенал" на чистое четвертое место в английской Премьер-лиге.

Лондонский «Арсенал» одержал победу в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев, сообщает официальный сайт АПЛ.

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Хозяева вышли вперёд на 12-й минуте после точно удара Гранита Джаки. Голкипер «Манчестер Юнайтед» ошибся, не сумев отбить удар с дальней дистанции. Во втором тайме «Арсенал» удвоил преимущество после того, как арбитр на 69-й минуте назначил пенальти в ворота гостей. 11-метровый удар исполнил Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Манчестер Юнайтед» также упустил несколько хороших возможностей забить. Ромелу Лукаку в начале встречи попал в перекладину, а затем Фред пробил в штангу.

«Арсенал» в 30 турах набрал 60 очков и вышел на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» потерпел в АПЛ первое поражение после того, как команду возглавил Оле-Гуннар Сульшер. «МЮ», набрав 58 очков, занимает пятое место.