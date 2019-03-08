Парижский таксист напал с ножом на фаната "Манчестер Юнайтед" после победы над ПСЖ

Таксисту не понравилось, что болельщики слишком бурно праздновали выход "красных дьяволов" в следующий раунд Лиги Чемпионов.

Болельщик "Манчестер Юнайтед" получил ножевое ранение после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Пари Сен-Жермен" (3:1), который состоялся в среду в Париже.

Как сообщает lb.ua со ссылкой на Sky Sports, фанат сел в такси с тремя друзьями и по ходу движения у пассажиров возник конфликт с водителем, уточняет издание.

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Таксисту не понравилось, что болельщики слишком бурно праздновали выход "красных дьяволов" в следующий раунд турнира. Он остановился и попытался высадить пассажиров, после чего начал угрожать ножом пассажирке.

За девушку вступился один из мужчин, который получил от таксиста удар ножом в грудь. Мужчина был сразу же госпитализирован в клинику, где он перенес операцию по удалению крови из легких. Полиции пока что не удалось найти правонарушителя.

Как сообщал УНИАН, 6 марта в Париже на стадионе "Парк де Пренс" завершился ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Юнайтед" обыграл "ПСЖ" - 3:1. По итогам двух матчей в следующую стадию прошел английский клуб, несмотря на то, что в первом матче "МЮ" уступил дома - 0:2.