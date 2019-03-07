Драма в Лиге чемпионов: МЮ героически обыграл в 1/8 финала ПСЖ благодаря пенальти на 90+2-й минуте

Манкунианцам удалось невероятное: отыграться после домашнего поражения в первом матче со счетом 0:2.

В Париже на стадионе "Парк де Пренс" завершился ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Юнайтед" обыграл "ПСЖ" - 3:1. По итогам двух матчей в следующую стадию прошел английский клуб, несмотря на то, что в первом матче "МЮ" уступил дома - 0:2.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Счёт в матче открыл бельгийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, который отправил мяч в ворота парижской команды на 2-й минуте. Ответный гол через 10 минут забил испанский защитник «ПСЖ» Хуан Бернат. На 30-й минуте встречи Лукаку оформил дубль.

При счете 1:2, на 90+2-й минуте, после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «ПСЖ», который реализовал форвард «МЮ» Маркус Рашфорд.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» проходит в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «ПСЖ» завершает своё выступление в турнире.