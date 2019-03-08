Хацкевич о матче с Челси: не только мы в первом тайме за центр поля не выходили, Тоттенхэм - тоже

По словам тренера "Динамо", во втором тайме команда показала "футбол, в который играют в Европе".

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал поражение от «Челси» со счетом 0:3.

"Из-за чего мы в первом тайме не показали той игры, которую хотели? В первую очередь – виноват соперник. Волнение тоже никуда не девалось, потому что в простых ситуациях ошибались. Тут не только мы в первом тайме за центр не выходили, «Тоттенхэм» тоже не выходил за центр поля. Мы и в первом тайме хотели прессинговать, выше встречать, держать соперника подальше от своих ворот.

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Может быть, третий гол был лишним. Команда во втором тайме показала, что тот футбол, в который играют в Европе, нужно и дальше показывать футбол второго тайма.

Понятно, что три мяча тяжело будет в Киеве отыграть, но мы будем бороться до конца", – сказал Хацкевич в эфире телеканала "Футбол 2".

Ответный матч "Динамо" - "Челси" состоится 14 марта.