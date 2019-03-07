Неймару грозит дисквалификация за критику судейства в матче ПСЖ — МЮ
14:41, 07 марта 2019Футбол
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Бразильцу нужно быть осторожнее с высказываниями в соцсетях.
Неймар может пропустить ряд матчей ПСЖ/ readfootball.com
Нападающему ПСЖ Неймару грозят санкции от УЕФА в виде дисквалификации на несколько матчей.
Об этом сообщает SportArena со ссылкой на испанский портал Sport.es
Бразилец может быть наказан за жесткую критику судейства в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Манчестер Юнайтед (1:3). Форвард заявил, что арбитры, которые обслуживали этот поединок, ничего не понимают в футболе.
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По информации источника, ему грозит от одного до трех матчей дисквалификации, а в ближайшее время будет объявлено о расследовании этого дела.
Неймар не принимал участия в матче между ПСЖ и МЮ из-за травмы.
В текущем сезоне он сыграл за французский клуб в 13 матчах, забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач.
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