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Неймару грозит дисквалификация за критику судейства в матче ПСЖ — МЮ

14:41, 07 марта 2019
Футбол
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Неймар  может пропустить ряд матчей ПСЖ/ readfootball.com

Об этом сообщает SportArena со ссылкой на испанский портал Sport.es

Бразилец может быть наказан за жесткую критику судейства в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Манчестер Юнайтед (1:3). Форвард заявил, что арбитры, которые обслуживали этот поединок, ничего не понимают в футболе.

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По информации источника, ему грозит от одного до трех матчей дисквалификации, а в ближайшее время будет объявлено о расследовании этого дела.

Неймар не принимал участия в матче между ПСЖ и МЮ из-за травмы.

В текущем сезоне он сыграл за французский клуб в 13 матчах, забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач.

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Теги: #футбол#УЕФА#Лига чемпионов#трансфер Неймара в ПСЖ