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Герои футбольного вечера игроки МЮ стали авторами грандиозного достижения Лиги чемпионов

02:12, 07 марта 2019
Футбол
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"Манчестер Юнайтед" сотворил героический камбек в противостоянии с "ПСЖ" / REUTERS

Английский "Манчестер Юнайтед" стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, который вышел в следующий раунд плей-офф турнира после домашнего поражения в первом матче с разницей в два мяча.

Об этом сообщает Opta.

«Манчестер Юнайтед» проиграл первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов французскому «ПСЖ» у себя дома со счётом 0:2. В ответной встрече в Париже английский клуб победил со счётом 3:1, забив решающий третий гол уже в компенсированное время с пенальти, который был назначен после использования арбитром системы видеоповторов VAR. 

Таким образом, "МЮ" вышел в 1/4 финала за счёт гола, забитого на чужом поле.

Как сообщал УНИАН, еще одним участником четвертьфинала стал "Порту", который в овертайме дожал "Рому"

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Теги: #Манчестер Юнайтед#Лига чемпионов