Герои футбольного вечера игроки МЮ стали авторами грандиозного достижения Лиги чемпионов

"Манчестер Юнайтед" стал первым клубом за историю турнира, который смог отыграться на выезде после домашнего поражения в два мяча.

Английский "Манчестер Юнайтед" стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, который вышел в следующий раунд плей-офф турнира после домашнего поражения в первом матче с разницей в два мяча.

Об этом сообщает Opta.

«Манчестер Юнайтед» проиграл первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов французскому «ПСЖ» у себя дома со счётом 0:2. В ответной встрече в Париже английский клуб победил со счётом 3:1, забив решающий третий гол уже в компенсированное время с пенальти, который был назначен после использования арбитром системы видеоповторов VAR.

Таким образом, "МЮ" вышел в 1/4 финала за счёт гола, забитого на чужом поле.

Как сообщал УНИАН, еще одним участником четвертьфинала стал "Порту", который в овертайме дожал "Рому".