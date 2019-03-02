Тренер Динамо Хацкевич после матча с Десной: ситуация с травмой Соля очень тяжелая

Тренер Динамо прокомментировал игру Премьер-лиги в Чернигове.

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич дал свой комментарий после выездной победы над «Десной».

- Тяжелая игра. Держали ее под контролем, у наших возникала опасность после стандартов. Пропустили гол, пошла навала на наши ворота, но, к счастью, справились с ней, - цитирует слова тренера официальный сайт киевского Динамо.

На вопрос, какова ситуация с травмированным Франом Солем, тренер ответил лаконично:

- Очень тяжелая, к сожалению.

- Это трудный матч для нас был. «Десна» решает свои задачи, борется за попадание в шестерку. Главный тренер решил сыграть с тремя центральными защитниками, от обороны – это его решение. У нас не было много информации о том, как играет «Десна», ведь команда готовилась на сборах, после чего провела одну игру с «Арсеналом». С нами они играли совсем по-другому, - подытожил тренер.

Как сообщал УНИАН, Динамо обыграло Десну со счетом 2:1 в тяжелом гостевом матче в Чернигове.