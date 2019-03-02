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Тренер Динамо Хацкевич после матча с Десной: ситуация с травмой Соля очень тяжелая

17:23, 02 марта 2019
Футбол
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Хацкевич доволен победой своей команды в тяжелом матче в Чернигове/ fcdynamo.kiev.ua

- Тяжелая игра. Держали ее под контролем, у наших возникала опасность после стандартов. Пропустили гол, пошла навала на наши ворота, но, к счастью, справились с ней, - цитирует слова тренера официальный сайт киевского Динамо.

На вопрос, какова ситуация с травмированным Франом Солем, тренер ответил лаконично:

- Очень тяжелая, к сожалению.

- Это трудный матч для нас был. «Десна» решает свои задачи, борется за попадание в шестерку. Главный тренер решил сыграть с тремя центральными защитниками, от обороны – это его решение. У нас не было много информации о том, как играет «Десна», ведь команда готовилась на сборах, после чего провела одну игру с «Арсеналом». С нами они играли совсем по-другому, - подытожил тренер.

Как сообщал УНИАН, Динамо обыграло Десну со счетом 2:1 в тяжелом гостевом матче в Чернигове.

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Теги: #Динамо Киев#Премьер-лига#Александр Хацкевич