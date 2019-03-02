Динамо обыграло Десну в стартовом матче тура Премьер-лиги

Игра в Чернигове завершилась со счетом 1:2.

В Чернигове на стадионе им. Ю. Гагарина завершился стартовый матч 20-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором Десна принимала киевское Динамо.

Игра завершилась со счетом 1:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч проходил с заметным преимуществом киевлян, которые забили по голу в каждом из таймов.

В первом тайме, на 25-й минуте после навеса с углового мяч отскочил к польскому легионеру Томашу Кендзёре, который из центра штрафной с лёта нанес точный удар. А после перерыва, на 69-й минуте, Кендзёра с правого фланга сделал прострел в район 11-метровой отметки на Виталия Буяльского, который в касание переправил мяч в ворота.

Тем не менее, в концовке матча "Десна" сумела сократить разницу в счете. После прострела от Артема Фаворова мяч в штрафной площади киевлян отскочил к Картушову, который быстро сориентировался и пробил точно в угол ворот Бойко.

Таким образом, киевляне набрали 44 очка и упрочили свои позиции на 2-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги.