Молодежная сборная Украины по футболу узнала соперников на ЧМ-2019

Команда Александра Петракова сыграет против США, Катара и Нигерии.

Молодежная сборная Украины по футболу (U-20) узнала соперников на чемпионате мира-2019.

Украинцы были в третьей корзине при жеребьевке. Они попали в группу D вместе со сборными Катара, Нигерии и США. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Молодежный чемпионат мира-2019 пройдет в Польше с 23 мая по 15 июня. Уже известно расписание матчей украинской команды, которую возглавляет Александр Петраков.

24.05.2019. УКРАИНА - США (г. Бельско-Бяла)

27.05.2019. Катар – УКРАИНА (г. Тыхы)

30.05.2019. Нигерия – УКРАИНА (г. Бельско-Бяла)

В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также 4 лучшие из 6-ти, занявших третьи места в своих квартетах. Далее претендентов на медали ожидают матчи на выбывание. Финальный поединок состоится в Лодзе 15 июня.