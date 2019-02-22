Главный тренер Айнтрахта: Шахтер давил, но ему не повезло

Главный тренер «Айнтрахта» Ади Хюттер поделился эмоциями после выхода его команды в 1/8 финала Лиги Европы.

Главный тренер немецкого Айнтрахта Ади Хюттер прокомментировал выход своей команды в 1/8 финала Лиги Европы.

– Сегодня замечательный еврокубковый вечер. Наша команда подарила болельщикам праздник. Хочу отметить великолепную поддержку. Мы показали отличный футбол с сильным соперником, который регулярно выступает в Лиге чемпионов. На этом фоне отрадно пройти в следующий раунд Лиги Европы. Также доволен тем фактом, что все игроки атакующей линии забили. Поздравляю команду: проявили характер, эмоции и самоотдачу, - приводит слова тренера официальный сайт донецкого Шахтера.

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- Да, были проблемы с 60-й до 80-й минуты. «Шахтер» оказывал на нас сильное давление, имел несколько моментов, но ему просто не повезло. А в некоторых эпизодах нас спас Трапп. Забив дважды, мы уже могли играть по счету, нам не приходилось сломя голову бежать вперед. Я понимал: если мы немного сядем в оборону, у нас будет возможность проводить контратаки. Цель была именно такой, - добавил тренер.

Как сообщал УНИАН, Шахтер проиграл Айнтрахту в матче Лиги Европы со счетом 1:4 и выбыл из дальнейшей борьбы в турнире..