Динамо обыграло норвежскую Волеренгу в заключительном матче межсезонья

Игра завершилась со счетом 2:1.

В Марбелье (Испания) завершился последний матч киевского Динамо в зимнее межсезонье, в котором команда Александра Хацкевича обыграла норвежскую Волеренгу.

Игра завершилась со счетом 2:1, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Киевляне мощно начали матч и уже на 6-й минуте Сергей Сидорчук отдал передачу на Русина и Назарий со второй попытки поразил сетку ворот "Волеренги" - 1:0.

Динамовцы продолжили прессинг соперника и до конца первого тайма еще раз поразили ворота оппонента. На 39-й минуте Никита Кравченко со штрафного результативно пробил в левый нижний угол ворот "Волеренги" и сделал счет 2:0 в пользу Динамо.

Уже после перерыва киевляне старались спокойно довести игру до победы, однако скандинавы все же попортили нервы вице-чемпиону Украины. На 69-й минуте Магнус Гредем, находясь в штрафной площадке киевлян, обработал мяч и точно пробил в правый нижний угол ворот "Динамо", сократив отставание на табло - 2:1.

Однако, сделать большего норвежскому клубу не удалось. "Динамо" одержало победу в последнем матче зимнего межсезонья.

Уже в четверг, 14 февраля, киевляне проведут первый официальный матч года - против Олимпиакоса (Греция, Пирей) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.