Спасатели извлекли тело из самолета в котором летел Эмилиано Сала

Всего на борту было два человека - пилот и футболист.

Спасатели извлекли тело из обломков самолета в котором летел футболист Эмилиано Сала.

Поисковая операция происходит на дне залива Ла-Манш в очень трудных условиях, сообщает SportArena.

Кто был найден — футболист Эмилиано Сала или пилот Дэвид Ибботсон — пока не сообщается.

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Когда продолжится операция — пока неизвестно: прогноз погоды на ближайшее время неутешителен. «К сожалению, попытки достать часть воздушного судна из-за плохой погоды оказались безуспешными, и подводный аппарат пришлось вернуть на корабль».

«Ожидается, что наш следующий отчет будет внутренним. Опубликован он будет через месяц после случившегося инцидента».

Как сообщал УНИАН, самолет с Салой и пилотом Дэвидом Иботссоном пропал над Ла-Маншем 28 января. Полиция обыскала около 1700 квадратных километров на суше и на море, но так и не смогла найти его следов, после чего приняла решение прекратить поиски, однако семья игрока самостоятельно продолжила поисковую операцию.